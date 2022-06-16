«Блин не комом»: первый открытый ветеранский баскетбольный турнир прошел в столице Карелии

С 17 по 19 июня в Петрозаводске прошёл первый открытый ветеранский баскетбольный турнир 40+ «Седой Онего».

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Первое место заняла команда «ЦСКА Hunters» из Москвы, в упорной борьбе обыграв баскетболистов из Санкт-Петербурга «ПГ Хольц», «бронза» досталась команде № 1 из Петрозаводска.

В составе «ЦСКА Hunters» победу одержали — президент Единой лиги ВТБ, двухкратный чемпион Евролиги, экс-президент ЦСКА, многократный чемпион России Сергей Кущенко, а также бывшие игроки ЦСКА — играющий тренер и президент Ассоциации содействия развитию баскетбола Сергей Иванов, Иван Филиппов, Сергей Безроднов и их постоянные партнеры по команде Дмитрий Харченков, Андрей, Николай Гопич, Арман Абленов и зампредседателя Петросовета, бывший депутат Заксобрания Карелии 12-кратный чемпион Карелии по баскетболу Святослав Нефëдов.

Игрок московской команды «ЦСКА Hunters» Святослав Нефëдов выразил благодарность главному организатору турнира — председателю федерации баскетбола Карелии Сергею Гриненко, а также отметил, что турнир прошёл в очень тёплой и дружественной обстановке.

Для гостей Петрозаводска — спортсменов-баскетболистов, по словам Нефедова, была организована экскурсионная программа. Организаторы обсудили дальнейшие перспективы развития спортивного сотрудничества — турниры, игры, соревнования.

«В Карелии это был первый опыт ветеранских турниров для наших друзей, но стоит отметить, что первый блин получился далеко не комом! Ветеранское баскетбольное движение Карелии будет жить в тесном сотрудничестве с московскими коллегами. Уже намечены дальнейшие перспективы сотрудничества. С членом совета по спорту Сергеем Кущенко обсуждался вопрос развития инфраструктуры и строительства новых спортивных объектов», — сказал Святослав Нефедов.