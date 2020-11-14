Блогер Илья Варламов погрузился в русскую сказку в Карелии (ВИДЕО)

Топовый российский блогер Илья Варламов выложил в Сети часовой ролик о своем четырехдневном путешествии по Карелии.

"Меня периодически упрекают в том, что я недостаточно часто хвалю Россию. Но на самом деле это не так, - пишет Варламов, анонсируя свое видео на YouTube. - Очень сложно восхищаться какими-нибудь окраинами Омска, когда идешь по колено в грязи, а вокруг тебя лишь тоска и уныние. Но, к примеру, Карелию хочется хвалить долго и много!

Здесь я смотрел деревянную и сталинскую архитектуру в Петрозаводске, изучал петроглифы, бегал по густым лесам, побывал в месте, где снимали фильм "Остров", погостил на настоящем хуторе и посетил остров Кижи.

Это проект по заказу министерства туризма Карелии. Показываю вам самые красивые и интересные для туризма места".

Напомним, блогер Илья Варламов побывал Карелии с 9 по 11 сентября в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Он побывал на острове Кижи, в Кеми и Костомукше. Акция была запланирована для пиара Карелии. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.