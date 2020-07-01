Блогер Илья Варламов рассказал, как в Петрозаводске "гопота за рулем убивает людей"

Известный блогер написал о виновнике произошедшего в столице Карелии страшного ДТП, в котором погиб 23-летний водитель.

Илья Варламов в своем "Живом журнале", рассуждая о водителях-убийцах, рассказал о смертельной аварии на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Напомним, 14 июня в 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW. В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу, где умер.

В поле зрения блогера попал виновник этого страшного ДТП.

"Житель Петрозаводска Кирилл Сортланд привык гонять на своем BMW по городу со скоростью до 180 км/ч. Это одно из видео, которые он до аварии публиковал в своих соцсетях. Кончилось все тем, что он на большой скорости врезался в "Дэу Матиз", которым управлял 23-летний Владимир Вишневский. Небольшая машина превратилась в груду искорёженного металла, водитель впал в кому и через 12 часов умер. Очередной гопник за рулем спокойно убил человека и даже не извинился семьей своей жертвы", - пишет Варламов.

По словам блогера, однажды Сортланд уже попал в резонансное ДТП: он протаранил полицейскую машину. Тогда суд признал виновником аварии инспектора ДПС, который поворачивал через полосу без включенной мигалки. Но Сортланд летел с такой скоростью, которая уже не позволяла ему затормозить перед полицейским автомобилем. Как и в случае с гибелью водителя "Дэу".

"Что было бы с Сортландом в городах, где человеческая жизнь имеет ценность? В Стокгольме его оштрафовали бы на 420 евро (32,6 тыс. рублей) и лишили бы прав на срок до 8 месяцев. В Осло он бы получил штраф примерно в 1133 евро (88 тыс. рублей), остался бы без прав на 3 года и отправился бы в тюрьму. В Таллине Сортланд заплатил бы 1200 евро (93 тысячи рублей) и тоже присел бы на два года, либо лишился бы прав на тот же срок. Чтобы вы понимали, это наказание только за превышение скорости. Заодно независимый суд определил бы степень вины Сортланда в гибели Владимира Вишневского и прибавил бы к тюремному сроку за гонки ещё пару лет", - пишет блогер.

Варламов отметил, что по российскому законодательству Сортланда также должны были лишить прав на полгода (превышение разрешённой скорости более чем на 80 км/ч), а скорее даже на год, потому что нарушение было неоднократным. Но он продолжал спокойно летать по Петрозаводску и в итоге убил человека.

"Чтобы усмирить тысячи таких "кайфариков", которые гоняют по всем городам России, нужно адекватное и неотвратимое наказание, считает Илья Варламов. - Если очередному мудаку за поездку под 150 км/ч по городу прилетит штраф в 100 тысяч рублей, этот мудак, который еще не выплатил кредит за свою спортивную "бэху", в следующий раз хорошо подумает, стоит ли превышать. Если его лишат прав на пару лет, он станет временно безопасен для общества. Если его посадят за убийство невинного человека, возможно, до него дойдет, что гонять по городу опасно".