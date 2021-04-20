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Блогер раскрыл опасность сна с мокрыми после душа волосами

Новости. Общество
19:40, 20 Апреля 2021
фото: pixabay.com / RyanMcGuire
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Американский блогер рассказал, по каким причинам необходимо воздержаться от сна с мокрыми после душа волосами.

Соотвествующий ролик появился на его странице в TikTok, передает Лента.ру.

Пользователь с никнеймом timbosliceoflife12 опубликовал видео, в котором раскрыл опасность мытья головы на ночь. По его словам, переохлаждение головы во время сна с мокрыми волосами часто является причиной простудных заболеваний.

Помимо этого, американец объяснил зрителям, что они также могут столкнуться с грибком кожи головы. Он отметил, что влажная среда создает благоприятную атмосферу для развития бактерий типа стригущего лишая, который приводит к выпадению волос.

Публикация блогера набрала больше 366 тысяч просмотров. Пользователей сети удивил описанный пост, о чем они написали в комментариях. «Я лежу в постели с мокрой головой и прямо сейчас пойду ее сушить», «Я в шоке», «Спасибо, ты напугал меня до смерти», «Как можно спать с мокрыми волосами? Они же путаются», — писали юзеры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2021-04-20 20:24:53
Ну не ешьте ночью дынь
Помидор, ты тоже сгинь
И арбузы не перчите
Волос к ночи не мочите!
театральный критик
2021-04-20 19:58:05
фукусятина какая-то
Гость
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