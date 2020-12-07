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Блогер рассказал, как классно можно провести "карельские выходные" в Приладожье (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:11, 08 Декабря 2020
фото: источник "Карельские выходные"
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Очередной выпуск путешествия по республике вышел на youtube-канале travel-программы "Карельские выходные".

На этот раз ведущий отправился в Сортавальский район.

"Хочется остановиться за каждым поворотом и наблюдать безмятежность этих мест", - признается Сергей Ткачук.

Выпуск о первом дне поездки начался со столицы Приладожья и знакомства с ее историческим центром. И городу есть чем гордиться. Он - настоящий архитектурный заповедник.

Особую атмосферу выпуску предало путешествие на историческом поезде и перевоплощение ведущего в путешественника 19 века.

"Я узнал, что в ретропоезде есть одно тайное купе, попадая в него, словно в машину времени, ты оказываешься в эпохе», - делится секретом блогер, а также передает привет Регине Тодоренко, поскольку оказался в кабине того же паровоза, который ранее осматривала ведущая "Орла и решки".

Немало времени в выпуске уделено горному парку Рускеала – его наземным и подземным красотам. А начинается знакомство с природной жемчужиной республики с лодочной прогулки.

И даже капризная осенняя карельская погода не помешала передать палитру эмоций и потрясающее тепло от дождливой погоды, отмечают подписчики в instagram-аккаунте программы.

Вторая часть выпуска о Сортавальском районе выйдет на канале в ближайшее воскресенье.

Youtube-канале "Карельские выходные" появился в прошлом году и рассказывает о том, как и где можно провести выходные в республике, что может предложить регион туристу. Блогер на себе проверяет услуги туриндустрии. Каждая программа — это новый район с его историей, культурой, достопримечательностями, местами отдыха и людьми. На канале уже вышли выпуски путешествий по Лахденпохскому, Лоухскому, Кемскому, Олонецкому и Пудожскому районам.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-08 16:35:24
Похоже, что блогер из этих.... С эуропэйскими ценностями :)
Off
2020-12-08 16:58:12
театральный критик, социопат латентный . Давай , ты ему понравишься . ))))
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