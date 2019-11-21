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Новости. Общество
15:27, 21 Ноября 2019
фото: © vk.com/ilyavarlamov

Блогер Варламов предложил наградить чиновницу мэрии Петрозаводска, назвавшую людей "мразью"

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Варламов поддержал петрозаводскую чиновницу и предложил ее наградить.

В сети активно обсуждают поведение петрозаводской чиновницы, которая самостоятельно убирала мусор за горожанами. Варламов поддержал Анну Лесонен и считает, что ее нужно было наградить, пишет "ФедералПресс".

Известный блогер Илья Варламов опубликовал на своем канале новость о петрозаводской чиновнице. В настоящее время СМИ активно обсуждают эту тему. Варламов поддержал Анну Лесонен и считает, что начальницу управления культуры мэрии Петрозаводска нужно было наградить.

"Чиновницу уволили за "мразей"... а мне кажется, надо было наградить. Все правильно сделала и написала", – ответил блогер в своем телеграм-канале.

Напомним, администрация Петрозаводска приняла решение уволить начальника управления культуры Анну Лесонен, нелестно высказавшуюся в своем посте в соцсети о людях, которые не смогли до помойки донести мусор, назвав их "мразями".

Пост свой Анна Лесонен удалила сразу после разразившегося в СМИ скандала.

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Комментарии

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Вася
2019-11-21 17:20:20
Когда мы россияне будем жить в той России о которой нам рассказывает Путин?
кир
2019-11-21 17:11:42
Это он вместо себя жёнку послал в Карелию? Тот ещё блогер.
василий
2019-11-21 16:56:36
Поддерживаю блогера.
василий
2019-11-21 16:54:29
Поддерживаю Анну.
Вася
2019-11-21 16:36:59
А как надо называть мразь,гражданами с низкой социальной ответственностью,дык по статистике их 86 %.
новый
2019-11-21 16:28:53
Этой бесполезной для общества московской шелупони здесь как медом намазано. Гнать ссаными тряпками этих блогеров и урбанистов.
Изя
2019-11-21 16:08:16
Скандал с местячковой чиновницей видимо перейдёт на федеральный уровень . Её начнёт цитировать вся страна ))) Культура , однако )))
zanoza
2019-11-21 16:17:38
Изя, страна должна знать своих "героев" и их "крылатые изречения" :)
Изя
2019-11-21 16:51:35
zanoza, когда из грязи в князи , обычно так и бывает . Должность есть в новой жизни , а культуры нет , она из старой ))) " Но , тем не менее ......" даёт о себе знать . Один " карловаровец " чего только стоит )))) Что ни фраза-перл )).
новый
2019-11-21 16:06:32
На театрального критика Фукса похож.
zanoza
2019-11-21 16:01:14
Наверное наградить орденом имени блогера Варламова :)
Саныч
2019-11-21 16:00:45
Поддерживаю.
petronik
2019-11-21 16:55:02
Саныч, тоже поддерживаю (Варламова).
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