Блогер Варламов предложил наградить чиновницу мэрии Петрозаводска, назвавшую людей "мразью"

Варламов поддержал петрозаводскую чиновницу и предложил ее наградить.

В сети активно обсуждают поведение петрозаводской чиновницы, которая самостоятельно убирала мусор за горожанами. Варламов поддержал Анну Лесонен и считает, что ее нужно было наградить, пишет "ФедералПресс".

Известный блогер Илья Варламов опубликовал на своем канале новость о петрозаводской чиновнице. В настоящее время СМИ активно обсуждают эту тему. Варламов поддержал Анну Лесонен и считает, что начальницу управления культуры мэрии Петрозаводска нужно было наградить.

"Чиновницу уволили за "мразей"... а мне кажется, надо было наградить. Все правильно сделала и написала", – ответил блогер в своем телеграм-канале.

Напомним, администрация Петрозаводска приняла решение уволить начальника управления культуры Анну Лесонен, нелестно высказавшуюся в своем посте в соцсети о людях, которые не смогли до помойки донести мусор, назвав их "мразями".

Пост свой Анна Лесонен удалила сразу после разразившегося в СМИ скандала.