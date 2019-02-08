Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей

Во время юмористического номера в эфире канала ТНТ блондинка стала медленно снимать нижнее белье.

Много повидавший Павел Воля и его партнеры по "Comedy Баттл" оказались поражены выходкой новой конкурсантки. 19-летняя Софья Лобанова вышла на сцену в черном кожаном платье на высоких каблуках. Внешний вид молоденькой красавицы пришелся по вкусу резидентам ток-шоу.

Во время юмористического номера в жанре Stand Up Софья повела себя очень дерзко. Она сбросила туфли, после чего начала медленно снимать с себя нижнее белье. И ведущий Павел Воля, и члены жюри, – Тимур Родригез, Руслан Белый и Антон Шастун, сначала даже растерялись и начали смущенно переглядываться, пишет Cosmopolitan.

Вскоре замешательство сменилось приступом смеха. Когда блондинка осталась на сцене босиком с бюстгальтером в руках,ее стриптиз был прерван.



Пресс-служба ТНТ

Для Софьи это уже не первый опыт на телевидении. Ранее она принимала участие в шоу "Песни" на ТНТ. Софья успешно выдержала кастинг и прошла в отборочный тур. Победа в шоу сулит три миллиона рублей и контракт на телевидении.