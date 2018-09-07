BMW сбил велосипедиста на перекрестке в Петрозаводске

На улице Чапаева произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В четверг в 20.05 на перекрестке улиц Чапаева и Муезерской водитель BMW при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу, не спешившись.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.