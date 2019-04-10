Boeing не смог приземлиться с первой попытки в аэропорту Петрозаводска, пишут СМИ

В аэропорту Петрозаводска самолет Boeing 737 не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки.

Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По информации сайта, экипаж был вынужден пойти на второй круг, поскольку животное занимало взлетно-посадочную полосу.

Самолет следовал в Петрозаводск из Москвы. Со второй попытки экипаж смог посадить воздушное судно.