12:08, 10 Апреля 2019
Boeing не смог приземлиться с первой попытки в аэропорту Петрозаводска, пишут СМИ
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В аэропорту Петрозаводска самолет Boeing 737 не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки.
Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.
По информации сайта, экипаж был вынужден пойти на второй круг, поскольку животное занимало взлетно-посадочную полосу.
Самолет следовал в Петрозаводск из Москвы. Со второй попытки экипаж смог посадить воздушное судно.
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