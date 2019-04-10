Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:08, 10 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Boeing не смог приземлиться с первой попытки в аэропорту Петрозаводска, пишут СМИ

Загрузка...

В аэропорту Петрозаводска самолет Boeing 737 не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки.

Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По информации сайта, экипаж был вынужден пойти на второй круг, поскольку животное занимало взлетно-посадочную полосу.

Самолет следовал в Петрозаводск из Москвы. Со второй попытки экипаж смог посадить воздушное судно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-04-10 15:08:37
Так это ж "Боинг" ... а наши самолеты летают и садятся хоть бы что! У них собакоустойчивость выше значительно.
Leopol'd
2019-04-10 15:04:26
Плохая работа диспетчера. Сначала должна была взлететь собака, а лишь затем можно было разрешать посадку боинга!
кир
2019-04-10 14:54:25
Собака не знала, что аэропорт название сменил. Живет в старом времени как многие наши люди.
Lucky Guy
2019-04-10 14:07:46
Это была собака сторожа.
Os
2019-04-10 13:23:42
Вроде планировали доставку на оленях пассажиров сделать, а не на собаках (хотя и на собачьих упряжках тоже хорошо).
Беня
2019-04-10 15:01:04
Os, а главное дешевше :) Оптимизация-с :)
Danja
2019-04-10 12:46:44
В нормальных аэропортах птиц с пчелами гоняют, а у нас по взлетно-посадочной полосе собаки гуляют. Хорошо не коровы. Катастрофа 2011 года ничему не научила. Кто ответит за это разгильдяйство?
Неравнодушный
2019-04-10 12:28:39
Это священное животное у нас.
плющь
2019-04-10 12:22:31
Не смог приземлится из-за собаки , потому что аэропорт - международный . каких только собак тут нет .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми

Аналитика

09.04.2019 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 17
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии 1
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»