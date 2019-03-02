Боец Александр Емельяненко попал в ДТП в состоянии опьянения

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На учинившего ДТП бойца Александра Емельяненко завели административные дела, ему также грозит уголовное дело за оскорбление полицейских.
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после ДТП, которое он совершил на своем золотом Mercedes, сообщает РБК.
По предварительным данным, Емельяненко находился за рулем в нетрезвом состоянии и после ДТП пытался скрыться.
Сообщается, что боец припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехали эвакуатор и машина ДПС, он попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару. В итоге спортсмен столкнулся с машиной и уехал. Позднее полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был Емельяненко, и доставили его в отдел. Машину эвакуировали на штрафстоянку.
По информации Московского комсомольца, Емельяненко отказался проходить обследование на алкоголь в крови. Также отмечается, что спортсмен угрожал сотрудникам ДПС расправой.
В итоге полиция возбудила административные дела в отношении бойца смешанных единоборств. При этом Емельяненко может стать фигурантом уголовного дела по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". На данный момент на бойца заведены три административных дела.
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