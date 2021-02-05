"Бог северного ветра" устроит фотосессию на фестивале "Гиперборея-2021" в Петрозаводске

Жителей и гостей карельской столицы приглашают в "Резиденцию Борея", сообщили в администрации Петрозаводска.

Увидеть трон главного героя зимнего праздника, поучаствовать в фотосессии, мастер-классах и других интересных мероприятиях может каждый желающий.

Сегодня, 6 февраля, в Петрозаводске проходит финальный день "Гипербореи-2021". В рамках фестиваля для жителей карельской столицы и туристов продолжает работать "Резиденция Борея".

Бог северного ветра принимает гостей в красиво оформленной зоне отеля "Cosmos Petrozavodsk" по адресу: улица Куйбышева, 26.

Здесь посетители могут сфотографироваться на волшебном троне, получить в подарок оригинальные сувениры с символикой фестиваля, отправить авторскую открытку в любую точку мира, погадать на древних рунах, принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега.

6 и 7 февраля с 17.00 до 18.00 в фотосессии примет участие главный герой праздника - Борей.

Посещение резиденции бесплатное. Мастер-класс проводится каждый час.

Резиденция сказочного героя открыта с 12.00 до 20.00 и ждет гостей до 14 февраля.

Посетителям напоминают о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований.