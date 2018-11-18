Богдан Титомир изменился до неузнаваемости

Звезда 90-х и исполнитель хита "Делай как я" Богдан Титомир пришел в эфир программы "Привет, Андрей", где поразил всех своим внешнем видом.

Оказалось, что Титомир до сих пор востребованный артист, он не только сам выступает, но и занимается продюсированием многих звезд. Например, в свое время, именно он открыл рэпера Басту. Хотя Богдан сам не может назвать это работой, для него это развлечение, а он в шутку говорит о том, что "так и не научился работать".

Но больше всего зрителей в студии потряс внешний вид Титомира, в котором они с трудом узнали певца. Заметно, что он сильно похудел, а густая борода, которую отрастил музыкант, сильно старит его. И даже модная бейсболка и очки выдают в нем возраст — 51 год, пишет "СтарХит".

В программе активно обсуждали тему проплаченных эфиров, которые были популярны в 90-е годы. Так, певица Анастасия в свое время даже назвала расценки — 2000 рублей за эфир (по тем временам полугодовая зарплата). Титомир отверг все обвинения, сказав, что "никому не заносил бабки". А в клипе певицы Лены Зосимовой, дочки гендиректора телеканала MTV, он снялся "за эфиры".