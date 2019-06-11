Бойцу Росгвардии Карелии вручили медаль Маяковского

Старший лейтенант получил медаль за вклад в развитие русской культуры и литературы, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Начальник управления Росгвардии по Карелии полковник полиции Николай Путилин вручил медаль "Владимир Маяковский 125 лет" старшему лейтенанту Ивану Назарову. Эта медаль учреждена в 2018 году, она вручается за вклад в развитие русской культуры и литературы.

Иван Назаров охотно участвует в молодёжных проектах и культурных мероприятиях, является членом Российского союза писателей, его стихи опубликованы в разных сборниках.