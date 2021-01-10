В Карелии бойцы Росгвардии более 500 раз выезжали по сигналу тревоги на новогодних каникулах

Росгвардейцы совершили более 500 выездов по сигналам тревоги в период с первого по десятое января.

С 1 по 10 января сотрудники подразделений вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали 12 человек. За совершение различного рода преступлений были задержаны три человека. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Всего было совершено 549 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В 10 случаях пресечены попытки хищения имущества.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы спасли женщину и детей из огня.