Бойцы Росгвардии Карелии за неделю 351 раз выезжали на помощь людям

За неделю росгвардейцы совершили 351 выезд по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, сообщили в карельском управлении Росгвардии.

С 28 ноября по 4 декабря бойцы вневедомственной охраны Росгвардии Карелии в ходе патрулирования задержали 14 человек за административные правонарушения. Совершен 351 выезд по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества.

Вневедомственная охрана Карелии осуществляет охрану всех видов собственности: учреждений, квартир, коттеджей, гаражей.

Для связи с пультом централизованной охраны используются как стационарно установленные устройства, так и переносные, передающие сигнал по радиоканалу в пределах объекта.

Также вневедомственная охрана предлагает охранный мониторинг – контроль за состоянием технических систем безопасности. Конструкция системы содержит различные типы датчиков, реагирующих на задымление, утечку газа, протечку воды, проникновение в помещение, разбивание стекла - они выбираются, исходя из наиболее вероятной потенциальной опасности.

Сигнал тревоги моментально отправляется на круглосуточный пульт централизованного наблюдения.