Бойцы Росгвардии Карелии задержали в магазине двух "покупателей" с пистолетами

В Петрозаводске и Кондопоге задержаны граждане, угрожавшие людям предметами, схожими с оружием, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, 9 ноября в Петрозаводске в магазине на Октябрьском проспекте задержан 62-летний мужчина, который, по словам администрации, беспорядочно размахивал пневматическим пистолетом. Гражданин передан наряду ППС, решается вопрос о привлечении к ответственности, в том числе и за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте.

В Кондопоге инцидент с "оружием" произошёл накануне вечером в сетевом магазине на улице Калинина, где мужчина средних лет был замечен за попыткой хищения товара и при этом продемонстрировал пистолет. Отработав территорию, сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника на улице Пролетарской.

Пистолет оказался игрушечным. Для дальнейшего разбирательства мужчина передан следственно-оперативной группе полиции.