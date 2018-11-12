Бойцы Росгвардии поймали молодых людей, которые снимали канализационные люки в Петрозаводске

Петрозаводчанин с другом из села Деревянное пойманы в момент хищения канализационных люков на Зареке, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Днём 9 ноября в отдел Росгвардии поступила информация, что на улице Ригачина подозрительные граждане погрузили канализационный люк в автомобиль и уехали.

Сотрудники, патрулировавшие район Древлянки, заметили на Лесном проспекте машину, соответствующую ориентировке.

Когда она была остановлена, выяснилось, что управлял 25-летний житель села Деревянное, с ним в салоне находился 28-летний петрозаводчанин.

Злоумышленников передали полиции. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.