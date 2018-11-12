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Новости. Происшествия
12:35, 12 Ноября 2018
фото: vk.com/Росгвардия

Бойцы Росгвардии поймали молодых людей, которые снимали канализационные люки в Петрозаводске

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Петрозаводчанин с другом из села Деревянное пойманы в момент хищения канализационных люков на Зареке, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Днём 9 ноября в отдел Росгвардии поступила информация, что на улице Ригачина подозрительные граждане погрузили канализационный люк в автомобиль и уехали.

Сотрудники, патрулировавшие район Древлянки, заметили на Лесном проспекте машину, соответствующую ориентировке.

Когда она была остановлена, выяснилось, что управлял 25-летний житель села Деревянное, с ним в салоне находился 28-летний петрозаводчанин.

Злоумышленников передали полиции. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-11-12 14:24:32
А сколько ещё не пойманных люкокрадов?
однозначно
2018-11-12 13:15:33
Почему бойцы ? В Росгвардии такой должности нет. Журналюги, я правильно сказал ?
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