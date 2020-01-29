Бойцы Росгвардии в Карелии задержали мужчину, пытавшегося отовариться бесплатно

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Беломорске мужчину, совершившего хищение, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Так, 29 января около половины первого дня в одном из сетевых магазинов Беломорска работниками была нажата тревожная кнопка. Прибывшие через три минуты на объект сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 33-летний мужчина пытался вынести из магазина неоплаченный товар на сумму более 1260 рублей.

Гражданин был задержан и передан участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Жертвами злоумышленников на текущей неделе стали сетевые магазины, расположенные как в столице Карелии, так и в районных центрах — Кондопоге, Беломорске, Сегеже, Олонце, Лахденпохье. Общая сумма ущерба, который правонарушители могли нанести торговым заведениям, составила более 11 тысяч рублей.

Действия правонарушителей в большинстве случаев подпадали под статью 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение". Административным законодательством за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа, административного ареста или обязательных работ.