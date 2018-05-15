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Новости. Происшествия
09:58, 15 Мая 2018

Бойцы Росгвардии задержали петрозаводчанина, укравшего два сырка

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В Петрозаводске 19-летний юноша, укравший продукты, нанес ущерб магазину на сумму 88 рублей, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

За минувшие сутки, 14 мая, в Карелии было зарегистрировано шесть случаев хищения товара. Четыре из них - в Петрозаводске, два – в Кондопоге и Беломорске.

Например, в сетевом магазине на улице Фролова тревожная сигнализация срабатывала дважды, в 14.10 и 16.06. Общий ущерб – 1,5 тыс. рублей.

В одном из самых дорогих магазинов города был задержан 19-летний гражданин, который сумел из ассортимента выбрать товары на сумму 88 рублей: йогурт и два сырка.

Все задержанные переданы полицейским.

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Комментарии

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Роман Климов
2018-05-15 11:02:09
Как так? Украли?!!! Всё таки украли.. йогурт и два сырка.. Что писать совсем больше не о чем? Сразу видно материал, для статьи подбирали с трудом, прям днями и ночами не спали - пипец, кадры((
Сергей
2018-05-15 10:10:03
Ай-да Россгвардия! Всем медали, а преступников в тюрьму!
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