"Боль в спине? Лечите правильно!"

"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" – эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.

Несмотря на физические страдания, по заведённому обычаю мы часто полагаемся на "авось" и ждём, когда проблема рассосётся сама. А тем временем ученые бьют тревогу: резкая кратковременная боль в спине может привести в будущем к инвалидности!

Давайте расставим все точки над "i": можно ли вылечить больную спину дома, как лечат её врачи и есть ли универсальное средство от боли в спине? Эти вопросы мы задали главному врачу "Костной клиники", кандидату медицинских наук, травматологу-ортопеду Баракат Моэзу Фаузи.

Ответы на вопросы как вылечить больную спину дома читайте здесь.

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