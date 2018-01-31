Более 1 тысячи участников соберет большой лыжный фестиваль KareliaSkiFest

В конце февраля в Карелии будет проходить лыжный фестиваль KareliaSkiFest. По оценке организаторов, он соберет более 1 тысячи участников и порядка 5 тысяч зрителей.

В рамках фестиваля запланировано несколько мероприятий.

Так, 23 февраля в центре "Ялгора" состоится Extreme-спринт. Спортсменам предстоит пройти горнолыжную трассу на беговых лыжах. Зрители смогут кататься на горных лыжах и перемещаться по точкам просмотров трассы.

24 февраля – лыжный марафон "Фонтаны". Каждый, кто захочет стать его участником, сможет выбрать километраж на свой вкус: 10, 20, 28, 51 км.

"Если вы любите лыжные прогулки, то этот марафон создан для вас! Покоряйте новые вершины вместе с сотнями единомышленников. Скорость здесь – не главное. Главное – работа над собой. Каждый финишёр получит медаль, памятные фото и видео. И, конечно же, невероятные эмоции", - говорится в анонсе мероприятия.

На участие в Первом Карельском лыжном марафоне, который вошел в серию элитных лыжных марафонов Russialoppet, в настоящее время заявились более 350 участников из трех стран и 65 городов России, отмечают организаторы.

В рамках праздника на площадке спортивного комплекса "Курган" пройдет "Ярмарка спорта", готовится развлекательная программа.

А 25 февраля на территории спортивно-развлекательного центра "Горка" состоится II зимняя детская олимпиада "Маленький чемпион".

"Маленьких участников и их родителей ждут занимательные зимние конкурсы: лыжные гонки, детский биатлон, гонки на ватрушках, детские соревнования по горным лыжам и сноуборду, спортивное ориентирование, а также много призов, подарков и хорошее настроение", - обещают организаторы.

Ожидается, что лыжный фестиваль соберет на своих трассах более 1 тысячи участников и свыше 5 тысяч зрителей.

Подробную информацию можно узнать в паблике фестиваля в "ВКонтакте".