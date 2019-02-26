Более 1 тысячи домов планируется обследовать на износ в Карелии в 2019 году

Фонд капитального ремонта готовится провести техническое обследование более тысячи домов, чтобы проверить их пригодность для проведения работ по капремонту.

В этом году в работе Фонда капитального ремонта находятся 1168 домов. В них проведут техническое обследование, по результатам которого они будут либо признаны пригодными для ремонта, либо фонд капремонта рекомендует признать их аварийными.

На данный момент идет работа по аукционным процедурам для выбора подрядчиков и заключения договоров, сообщают "Вести Карелии".

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