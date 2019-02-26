Более 1 тысячи домов планируется обследовать на износ в Карелии в 2019 году

Новости по теме
Загрузка...
Фонд капитального ремонта готовится провести техническое обследование более тысячи домов, чтобы проверить их пригодность для проведения работ по капремонту.
В этом году в работе Фонда капитального ремонта находятся 1168 домов. В них проведут техническое обследование, по результатам которого они будут либо признаны пригодными для ремонта, либо фонд капремонта рекомендует признать их аварийными.
На данный момент идет работа по аукционным процедурам для выбора подрядчиков и заключения договоров, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
19.02.2019, 13:54
Аналитика
25.02.2019 10:43
Обществоведение
На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, говорили об изъятии холодильника, жалобе в Европейский суд по правам человека и пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.
20.02.2019 15:05
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
Чтиво
25.02.2019 13:30
Личное мнение
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
25.02.2019 12:36
22.02.2019 13:49
21.02.2019 12:21
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии