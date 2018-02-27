Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Экономика
09:08, 27 Февраля 2018

Более 10 коммерческих и социальных объектов Кондопожского ЦБК выставлены на продажу


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ОАО "Кондопога" в рамках дела о банкротстве проходит процедуру реализации имущества и объявило о продаже 14 коммерческих и социальных объектов.

В перечень включены профилакторий, две гостиницы, помещение детского творческого центра, детский лагерь "Сосновый бор", два кафе, незавершенное здание спортблока и знаменитая башня с часами.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-02-27 09:48:57
Социализм построил социальную сферу, а олигархат рушит полным ходом. Работников не лечим в профилактории, детей не занимаем в центре, на отдых в лагерь не отправляем, а только куем бабло, складываем за бугром и налоги в Карелии не платим.
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