09:08, 27 Февраля 2018
Более 10 коммерческих и социальных объектов Кондопожского ЦБК выставлены на продажу
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ОАО "Кондопога" в рамках дела о банкротстве проходит процедуру реализации имущества и объявило о продаже 14 коммерческих и социальных объектов.
В перечень включены профилакторий, две гостиницы, помещение детского творческого центра, детский лагерь "Сосновый бор", два кафе, незавершенное здание спортблока и знаменитая башня с часами.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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