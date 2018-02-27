Более 10 коммерческих и социальных объектов Кондопожского ЦБК выставлены на продажу

ОАО "Кондопога" в рамках дела о банкротстве проходит процедуру реализации имущества и объявило о продаже 14 коммерческих и социальных объектов.

В перечень включены профилакторий, две гостиницы, помещение детского творческого центра, детский лагерь "Сосновый бор", два кафе, незавершенное здание спортблока и знаменитая башня с часами.

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