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Более 10 млрд рублей впервые оказалось в казне Дорожного фонда Карелии

Новости. Общество
15:32, 12 Января 2022
фото: правительство Карелии

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В 2021 году Карелия подошла к историческому максимуму объемов средств регионального Дорожного фонда, сообщили в правительстве республики.

Объем средств Дорожного фонда впервые превысил 10 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 он составлял 3,7 млрд, в 2019-м – 5,7 млрд, в 2020-м – 8,8 млрд рублей.

Существенно увеличился и объем дорожных работ. В 2021 году завершены строительство и реконструкция 10 объектов общей протяженностью 49 километров, отремонтированы более 230 км дорог. Для сравнения, в 2018 году в нормативное состояние были приведены 19 км региональных дорог.

Дорожный фонд наполняют поступления от акцизов и средства бюджета РФ. Благодаря федеральной поддержке в 2021 году были ускорены темпы работы на таких важных для региона объектах, как «Олонец – Пяткяранта – Леппясилта», «Медвежьегорск – Толвуя - Великая Губа», «Великая Губа – Оятевщина», «Петроглифы Залавруги», «Подъезд к «Вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко». Объем неиспользованных средств в 2021 году снижен до минимума и составляет 0,04%.

Помимо ресурсов нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на финансирование дорожной деятельности  направлены средства Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года», госпрограмм «Развитие транспортной системы», «Развитие туризма в Республике Карелия», Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы.

Ранее в Медвежьегорском районе завершилось строительство дороги Великая Губа — Оятевщина, сухопутной дороги на Кижи.

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