Более 10 тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

Общее число несовершеннолетних, заразившихся в Карелии коронавирусом за время пандемии, составило 10014, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 30 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 45 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10014. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 89 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 9726.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 235 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровели 211 пациентов.