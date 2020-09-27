Более 10 тысяч клиентов Россельхозбанка воспользовались специальным предложением по потребительским кредитам

С момента запуска специального предложения со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам "Кредит Юбилейный" им воспользовались более 10 тыс. клиентов Россельхозбанка.

За 3 месяца действия специальных условий кредитования выдано более 6,8 млрд рублей.

"Для Россельхозбанка как системообразующего банка кредитование населения является одним из приоритетных и широко востребованных направлений деятельности. В настоящий момент в банке действует целый ряд продуктов с привлекательными процентными ставками и выгодными условиями кредитования. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам лучшие финансовые решения", – отметил директор Санкт-Петербургского регионального филиала РСХБ Алексей Кольчик.

В рамках специального предложения "Кредит Юбилейный", приуроченного к празднованию 20-летия РСХБ, ставки по кредиту составляют от 5,9% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет. Воспользоваться предложением можно до 1 октября 2020 года.

Заявку на любой из этих кредитов также можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте банка в интернете, через интернет-банк или мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Кредит юбилейный по ставке от 5,9% годовых дает возможность:

Параметры1 участники зарплатного проекта/

"надежные" клиенты (клиенты с ПКИ) "работники бюджетных организаций" иные физические лица Потребительский кредит без обеспечения на любые цели клиенты с положительной кредитной историей2 5,90% 6,90% 7,50% прочие клиенты 7,90% 8,90% 10,50% Потребительский кредит на рефинансирование кредитов, полученных в других банках

(если хотя бы один из одновременно рефинансируемых кредитов получен в другом банке) 5,90% 6,90% 7,50% Кредит на срок свыше 5 лет доступен только для "работников бюджетных организаций", "зарплатных клиентов Банка, "надежных" клиентов Банка.



Надбавка к стандартным ставкам:

+5,50% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить личное страхование (страхование жизни, здоровья и потери работы) либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного личного страхования в течение всего срока действия кредитного договора.

Цели кредита

• на любые цели

• на цели рефинансирования ранее полученных кредитов

Валюта кредита Рубли РФ

Минимальная сумма кредита 30 000 руб.

Максимальная сумма кредита До 3 000 000 руб.

До 5 000 000 руб. для участников зарплатного проекта АО "Россельхозбанк", "надежных" клиентов АО "Россельхозбанк" (за исключением кредитов на цели рефинансирования)

Срок кредита До 5 лет

До 7 лет - для участников зарплатного проекта АО "Россельхозбанк", "надежных" клиентов АО "Россельхозбанк", работников бюджетных организаций1

Возможность установления льготного периода Льготный период по уплате основного долга и процентов не предоставляются

Сроки рассмотрения заявки на кредит и принятия решения по данной заявке До 3 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов (срок рассмотрения заявки может быть изменен по усмотрению Банка).

Порядок получения кредита Получить кредит можно в течение 30 календарных дней с даты принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита.

Порядок погашения кредита Ежемесячно, дифференцированными/аннуитетными платежами (по выбору Заемщика)

Досрочное погашение Допускается полное или частичное досрочное погашение кредита без моратория и комиссий

Возраст Минимальный возраст - 23 (на дату подачи заявки).

Максимальный возраст (на момент наступления срока окончательного возврата кредита):

• на любые цели - 65 лет (включительно);

• в том числе на цели рефинансирования - 65 лет (включительно) для клиентов, не находящихся на пенсионном обеспечении / 75 лет (включительно) для клиентов, находящихся на пенсионном обеспечении.

Гражданство Российская Федерация

Регистрация Постоянная регистрация на территории Российской Федерации (в отношении Ингушского, Кабардино-Балкарского, Карачаево-Черкесского, Ставропольского, Северо-Осетинского и Дагестанского региональных филиалов наличие постоянной/временной регистрации и/или постоянного места работы по месту расположения регионального филиала/его структурных подразделений.)

Стаж работы При принятии в расчет доходов, не связанных с ведением ЛПХ:

• для физических лиц: не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет;

• для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в АО "Россельхозбанк" / имеющих положительную кредитную историю в АО "Россельхозбанк": не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 6 мес. общего стажа за последние 5 лет;

• на клиентов, получающих пенсию на счет, открытый в АО "Россельхозбанк", требование о наличии общего стажа работы не менее 1 года за последние 5 лет не распространяется. Для граждан, ведущих ЛПХ:

• наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит.

Доходы, учитываемые при определении размера кредита Принимается как один, так и несколько видов доходов:

Привлечение Созаемщиков Возможность учета дохода Созаемщиков при расчете размера кредита

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