Более 100 человек в травмпункте за два дня: глава Минздрава Карелии призвал обойтись без алкоголя

В Петрозаводске 22 и 23 февраля в травмпункт обратились 102 человека, 6 из них были госпитализированы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, в стационар Больницы скорой медицинской помощи за это же время обратились 269 человек, 84 пациента госпитализированы.

Министр отметил, что за время праздничных выходных не произошло значительного увеличения нагрузки, по сравнению с обычными, непраздничными, периодами.

«Несколько выходных дней – хорошая возможность побыть с семьей, доделать оставленные на потом домашние дела, пообщаться с родственниками и друзьями, в том числе за праздничным столом. Призываю при этом обойтись без алкогольных возлияний и переедания!», - добавил Охлопков.

