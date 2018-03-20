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Новости. Культура
11:59, 20 Марта 2018

Более 100 музыкантов выступят в филармонии на концерте "Романтики изменяют мир"

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В Большом зале Карельской филармонии 21 марта пройдет заключительный концерт "Романтики изменяют мир".

Это будет завершающий концерт одного из самых любимых в Петрозаводске абонементов "Музыкальная среда с Наталией Энтелис".

Автор цикла концертов Наталия Энтелис постаралась сделать заключительный концерт сезона не просто красивым, но и грандиозным. Помимо постоянного участника ее выступлений – Симфонического оркестра Карельской филармонии – в концерте будут задействованы порядка ста музыкантов: солист Мариинского театра Олег Лосев (тенор), солисты Музыкального театра Карелии Ольга Маслова (сопрано) и Игорь Макаров (баритон), Академический хор Петрозаводского университета и Академический хор Петрозаводской консерватории.

У жителей столицы Карелии есть возможность услышать в живом исполнении произведения, которые знают все, правда, в основном, по записям в Интернете. Увертюра к опере "Волшебный стрелок" Карла-Марии Вебера, Симфоническая поэма "Влтава" Бедржиха Сметаны, "Полет валькирий" Рихарда Вагнер и Симфоническая поэма "Колокола" Сергея Рахманинова – вот список популярнейшей музыкальной классики, которую выбрала для концерта Наталия Энтелис.

Не лишним будет сказать, что на будущий сезон любимая петрозаводчанами музыковед из Санкт-Петербурга приготовила множество новинок. Во-первых, 21 марта будет последняя "музыкальная среда" - в сезоне 2018/19 Наталия Энтелис представляет "воскресные музыкальные удовольствия", которые будут проходить, естественно, по воскресеньям. Во-вторых, все четыре концерта будет звучать музыка Чайковского - по информации ЮНЕСКО, самого исполняемого композитора в мире.

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