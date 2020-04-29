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Более 100 новых случаев Covid-19 выявили с соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
12:35, 30 Апреля 2020
фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса
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В оперштабе Мурманской области по коронавирусу появилась оперативная информация о заболевших.

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе, Мурманской области, выявлен 101 новый случай заболевания Covid-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1227, сообщили в оперштабе Мурманской области.

Из них 1002 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки увеличилось на 8 человек и на 30 апреля составило 74.

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Комментарии

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zanoza
2020-04-30 14:31:13
Вот в Мурманской области хорошо тестируют и выявляют заболевших . А у нас похоже химичат,только шило в мешке не утаишь.
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