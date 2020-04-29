Более 100 новых случаев Covid-19 выявили с соседнем с Карелией регионе

В оперштабе Мурманской области по коронавирусу появилась оперативная информация о заболевших.

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе, Мурманской области, выявлен 101 новый случай заболевания Covid-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1227, сообщили в оперштабе Мурманской области.

Из них 1002 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки увеличилось на 8 человек и на 30 апреля составило 74.