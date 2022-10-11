Более 100 пешеходов-нарушителей привлекли к ответственности в одном из районов Карелии

Госавтоинспекция Сегежского района предупредила о начале профилактического мероприятия «Пешеход».

Как сообщили в паблике администрации Сегежского района, с начала 2022 года к ответственности привлекли 110 пешеходов за нарушения ПДД.

Чаще всего жители и гости района переходили проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Госавтоинспекция Сегежского района с сегодняшнего дня начала профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на предупреждение аварийности на дорогах. Мероприятие будет проводиться до 27 октября.