09:54, 25 Апреля 2018
Более 100 участников программы "Ты - предприниматель" создали свой бизнес в Карелии
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Программа "Ты – предприниматель" по обучению молодежи основам бизнеса помогла основать свое дело более 100 участникам в Карелии.
Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Роман Голубев на совещании по итогам реализации программы в 2014-2017 годах.
По словам Голубева, за этот период более 5 тыс. молодых людей были вовлечены в мероприятия программы, более тысячи прошли обучение основам предпринимательской деятельности.
Итогом стало создание более 100 бизнесов, в том числе в 2017 году – 32 субъектов малого предпринимательства.
В этом году реализация программы продолжается.
Подробнее о том, как стать участником программы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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