Более 100 участников программы "Ты - предприниматель" создали свой бизнес в Карелии

Программа "Ты – предприниматель" по обучению молодежи основам бизнеса помогла основать свое дело более 100 участникам в Карелии.

Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Роман Голубев на совещании по итогам реализации программы в 2014-2017 годах.

По словам Голубева, за этот период более 5 тыс. молодых людей были вовлечены в мероприятия программы, более тысячи прошли обучение основам предпринимательской деятельности.

Итогом стало создание более 100 бизнесов, в том числе в 2017 году – 32 субъектов малого предпринимательства.

В этом году реализация программы продолжается.

Подробнее о том, как стать участником программы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".