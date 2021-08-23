В нынешнем году на дорогах Карелии были остановлены больше 100 женщин без прав

Всего с начала 2021 года в республике от управления автомобилем были отстранены более 1250 водителей без прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

С начала 2021 года в Карелии были отстранены от управления автомобилем более 1250 водителей без прав, в том числе более 100 женщин.

В Питкярантском районе на 297 км автодороги «А-121 Сортавала» инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «Мерседес» 39-летнюю женщину, у которой истек срок действия водительского удостоверения в 2020 году. Нарушительница привлечена к административной ответственности, за нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления автомобилем, не имея специального права управления транспортными средствами.