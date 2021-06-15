Более 11 млн рублей выделили на восстановление моста в деревне Карелии, который проломил грузовик

На восстановление моста в деревне Тукса Олонецкого района, который обрушился в воду вместе с самосвалом, выделено 11,2 млн рублей.

Глава Туксинского поселения Инна Корнилова сообщила о начале подготовительных работ по ремонту моста в деревне Тукса.

"Накануне праздников 10 июня состоялось заседание Законодательного собрания Республики Карелия, на котором депутаты приняли поправки в бюджет и выделили 11 млн. 200 тыс. на текущий ремонт автомобильного моста по адресу д. Тукса, ул. Центральная, у дома 34, обрушившегося 3 июня этого года", - сообщила глава Туксинского поселения.

В настоящий момент, по информаци администрации Туксинского поселения, сделана объездная дорога через деревню Большаково и установлен временный пешеходный переход через реку Тукса.

Напомним, автомобиль «МАЗ» обрушил деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района. Машина рухнула в воду.

Водитель грузовика не пострадал. Но жители местной деревни оказались отрезаны от благ цивилизации из-за разрушенной переправы.

Через несколько дней остатки разрушенного моста подожгли.