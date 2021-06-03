В Карелии самосвал разрушил деревенский мост и рухнул в воду (ФОТО)

В Олонецком районе жители местной деревни оказались отрезаны от благ цивилизации из-за разрушенного грузовиком моста.

Автомобиль «МАЗ» обрушил деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района. Об этом информирует паблик «Подслушано в Олонце». Там же опубликовано фото с места происшествия. Автор поста утверждает, что проживающие за разрушенным мостом люди теперь оказались отрезаны от цивилизации.

«А за мостом живут пенсионеры-инвалиды, и теперь машина скорой помощи может добраться только через п. Ильинский», — говорится в сообщении.

По информации ГТРК «Карелия», водитель грузовика не пострадал. Как сообщает телеканал со ссылкой на главу Туксинского поселения Инну Корнилову, в результате обрушения 15 домов с № 15 по № 43 по улице Центральная оказались отрезанными от магазинов, школы и автобусной остановки. В этой части деревни проживает 67 человек, из них 13 детей.

В Туксе будут проводиться экспертные работы, чтобы установить сумму, необходимую на ремонт моста, сообщает ГТРК.

Ранее сообщалось, как в деревне Судалица Олонецкого района местные жители сделали проход на закрытом аварийном мосту и ходят по нему, рискуя жизнью.