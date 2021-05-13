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Жители деревни в Карелии на свой страх и риск открыли аварийный мост, не дождавшись ремонта (ФОТО)

Новости. Общество
10:40, 14 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «Чтобы лучше было жить»
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В деревне Судалица Олонецкого района местные жители сделали проход на закрытом аварийном мосту и ходят по нему, рискуя жизнью.

В деревне Судалица месяц назад, 13 апреля, власти закрыли  пешеходный мост через реку Мегрега. Как уточнялось в официальном паблике администрации Олонецкого района, это было сделано в связи с аварийным состоянием отдельных конструкций моста. Движение по мосту было ограничено.

А 13 мая в паблике «Чтобы лучше было жить» появились новые фотографии этого моста. Почти ничего не поменялось — исчезли только доски, которыми был закрыт вход на мост.

"Прошёл месяц. Жителям Судалицы надоело ждать, когда начнётся ремонт моста, и они просто сделали себе проход", - сообщается в паблике.

Стоит отметить, что это единственный мост, соединяющий две части деревни Судалица. Ближайшая переправа через реку Мегрега находится в полутора километрах — это мост в Олонце.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2021-05-14 11:08:42
Про это губернатор ничего не говорит , все молчат и ни хрена не делают .
Знайка
2021-05-14 10:50:56
До 2036 года построят , возможно! Двадцать лет ждали и ещё подождут!
Зато у нас салюты красивые!
кир
2021-05-14 11:01:35
Знайка, идиот. Салюты нужны в полудикой стране. Перед смертью будет, что вспомнить.
кир
2021-05-14 10:46:43
Это их выбор.
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