Жители деревни в Карелии на свой страх и риск открыли аварийный мост, не дождавшись ремонта (ФОТО)

В деревне Судалица Олонецкого района местные жители сделали проход на закрытом аварийном мосту и ходят по нему, рискуя жизнью.

В деревне Судалица месяц назад, 13 апреля, власти закрыли пешеходный мост через реку Мегрега. Как уточнялось в официальном паблике администрации Олонецкого района, это было сделано в связи с аварийным состоянием отдельных конструкций моста. Движение по мосту было ограничено.

А 13 мая в паблике «Чтобы лучше было жить» появились новые фотографии этого моста. Почти ничего не поменялось — исчезли только доски, которыми был закрыт вход на мост.

"Прошёл месяц. Жителям Судалицы надоело ждать, когда начнётся ремонт моста, и они просто сделали себе проход", - сообщается в паблике.

Стоит отметить, что это единственный мост, соединяющий две части деревни Судалица. Ближайшая переправа через реку Мегрега находится в полутора километрах — это мост в Олонце.