Более 11 тысяч детей в Карелии за время пандемии заразились коронавирусом

Общее число инфицированных коронавирусом детей в Карелии достигло 11196 человек.

По данным на 19 января, в Карелии за сутки было выявлено 17 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее 36 несовершеннолетних заразились ковидом.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11196. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 23 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11078.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 299 инфицированных, выздоровели 303, зарегистрировано 5 смертей от ковида.