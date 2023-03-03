Более 1,2 тыс. пешеходов в Карелии оштрафовали за переход дороги в неположенном месте с начала года

С начала года на дорогах Карелии более 1 200 пешеходов оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

На дорогах Карелии с начала 2023 года более 1,2 тысячи пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения.



Так, 2 марта в паблике карельской Госавтоинспекции рассказали, как в Суоярви местные жители перешли дорогу в неустановленном месте, рядом с пешеходным переходом.



В Пряже два человека также перешли проезжую часть дороги там, где это запрещено правилами.



Нарушителей оштрафовали на 500 рублей каждого. Госавтоинспекция республики призывает пеших участников движения не создавать аварийных ситуаций, переходить дорогу в установленных местах.



Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, добавили в Госавтоинспекции.