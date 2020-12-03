Более 120 больных COVID-19 в Карелии находятся в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики находится 121 тяжелый пациент с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте", на 4 декабря в стационарах с коронавирусом находится 753 жителя республики. Из них 621 – в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее тяжелобольных было 112 человек, а крайне тяжелых – 4.

Количество свободных мест в стационарах для больных коронавирусом продолжает снижаться. Так, на 4 декабря доля свободных койко-мест составляет 21,2%. Накануне этот показатель равнялся 21,6 %.

Напомним, сегодня установлен очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 в Карелии: 473 инфицированных за сутки.