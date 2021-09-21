Более 130 поставщиков представят свои товары на Осенней сельскохозяйственной ярмарке

Поставщики из 17 регионов России представят товары на традиционной Осенней сельскохозяйственной ярмарке, которая стартует 1 октября на Ярмарочной площади по улице Инженерная в Петрозаводске.

Жители и гости Карелии смогут приобрести качественную и свежую продукцию растениеводства, животноводства и пищевой промышленности от местных фермеров и производителей из Крыма, Астрахани, Самары, Свердловска, Пскова, Великого Новгорода, Вологды и других городов. На прилавках будут представлены капуста, картофель, зелень, рыба, мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, молочная продукция, сыры, мёд, ягоды и сухофрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия. Не обойдется ярмарка без сувениров от мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества и изделий текстильной промышленности.

Организатором мероприятия выступает Корпорация развития Республики Карелия. Это уже третья сельскохозяйственная ярмарка, организованная компанией в этом году. Карельским фермерам и ремесленникам торговые площади предоставляются бесплатно. Это одна из мер государственной поддержки регионального бизнеса.

«Желающих принять участие в ярмарке очень много. В приоритете –сельхозпроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, предлагающие на продажу продукцию собственного производства, в том числе сезонную. Организационные вопросы мы берём на себя — обеспечиваем круглосуточную охрану, уборку территории, подключение электроэнергии», — сообщил врио генерального директора Корпорации развития Республики Карелия Александр Черемовский.

Ярмарка продлится 10 дней — до 10 октября. Посетителей ждут ежедневно с 10.00 до 18.00!

Организатор: АО «КРРК», ОГРН 1111001006710.

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