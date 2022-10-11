Более 1400 водителей в Карелии не пропустили пешеходов и попали на штрафы

С начала года более 1400 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Об сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, в Кондопоге 44-летний водитель автомобиля не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В отношении нарушителя составлен административный материал. Водителю грозит штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей при подъезде к пешеходному переходу внимательно следить за дорожной обстановкой, заблаговременно снижать скорость и быть готовым к остановке автомобиля для того, чтобы пропустить пешехода.

Ранее сообщалось, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске.