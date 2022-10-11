Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Пешеход пострадала в ДТП на проспекте Невского.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 28 октября в 17.45 на проспекте А. Невского у дома 73 в дорожной аварии пострадала женщина - пешеход. По предварительной информации, 73-летний петрозаводчанин, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 46-летнюю женщину Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 13-летний пешеход.
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