Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Пешеход пострадала в ДТП на проспекте Невского.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 28 октября в 17.45 на проспекте А. Невского у дома 73 в дорожной аварии пострадала женщина - пешеход. По предварительной информации, 73-летний петрозаводчанин, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 46-летнюю женщину Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 13-летний пешеход.