Более 150 пьяных водителей поймали в январе на дорогах Карелии

В январе сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автотранспортом 170 нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы ежедневно обеспечивают безопасность участников движения на дорогах республики, в том числе проверяя водителей на состояние опьянения. Нетрезвое вождение является наиболее социально опасным правонарушением на дорогах.

В январе сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автотранспортом 170 нетрезвых водителей, в числе которых 26 сели пьяными за руль повторно.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей.

В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.