Более 160 кг опасных медицинских отходов нашли на предприятии в Петрозаводске

Руководителя предприятия оштрафовали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Единственная на предприятии в Петрозаводске установка для обеззараживания и переработки медицинских отходов на момент проведения проверки находилась в нерабочем состоянии, на протяжении нескольких дней обработка медицинских отходов не осуществлялась.



Накопленные необработанные медицинские отходы массой более 160 кг хранились без применения холодильных или морозильных камер.

Автомобиль, предназначенный для транспортирования медицинских отходов, не был оборудован приспособлениями для фиксации контейнеров с отходами, не укомплектован средствами для проведения экстренной дезинфекции в случае рассыпания или разливания медицинских отходов. Водителем транспортного средства не был пройден медицинский осмотр. В организации не проводился лабораторно-инструментальный производственный контроль.

Директору фирмы внесли представление об устранении нарушений, а также оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее опасные отходы, требующие утилизации, обнаружили под Петрозаводском.