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Более 18 тысяч человек в Карелии болеют раком

Новости. Общество
13:30, 09 Февраля 2020
фото: © Минздрав Карелии
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На учёте в Республиканском онкологическом диспансере состоит 18691 человек, что составляет 2,9 процентов от численности населения Карелии.

Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава республики Михаил Шибаев на брифинге, посвящённом реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году впервые выявлено 3127 случаев заболевания раком. Показатель заболеваемости в регионе составил 507,3 на 100 тысяч населения, за 5 лет показатель вырос на 13,4 %, за 10 лет - на 29%.

На сегодняшний день 18691 человек состоит на учете в Республиканском онкологическом диспансере

По словам главного онколога, более 50 процентов случаев выявлены на ранних стадиях. К 2019 году показатель активного выявления заболевания увеличился в 1,7 раза по сравнению с показателем 2014 года и составил 24,8 процента.

Подробнее читайте в материале "Борьба с чумой XXI века по-карельски".

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