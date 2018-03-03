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Новости. Общество
09:07, 03 Марта 2018

Более 180 млн рублей выделено на отдых детей Карелии

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В правительстве республики обсудили особенности оздоровительной кампании детей в 2018 году.

По словам министра образования Натальи Волковой, в 2018 году на оздоровительную кампанию детей запланировано более 180 млн рублей с учетом средств республиканского бюджета, бюджетов муниципалитетов, а также средств предприятий, общественных организаций, родителей и  спонсоров.

"Оздоровительным отдыхом планируется охватить 18,6 тысячи детей. Ребята смогут отдохнуть в школьных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, в лагерях за пределами Карелии и всероссийских детских центрах", - сказала Волкова.

Кроме того, 700 путевок в оздоровительные лагеря за пределами республики будут приобретены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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