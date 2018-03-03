Более 180 млн рублей выделено на отдых детей Карелии

По теме
Загрузка...
В правительстве республики обсудили особенности оздоровительной кампании детей в 2018 году.
По словам министра образования Натальи Волковой, в 2018 году на оздоровительную кампанию детей запланировано более 180 млн рублей с учетом средств республиканского бюджета, бюджетов муниципалитетов, а также средств предприятий, общественных организаций, родителей и спонсоров.
"Оздоровительным отдыхом планируется охватить 18,6 тысячи детей. Ребята смогут отдохнуть в школьных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, в лагерях за пределами Карелии и всероссийских детских центрах", - сказала Волкова.
Кроме того, 700 путевок в оздоровительные лагеря за пределами республики будут приобретены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По теме
Выбор читателей
27.02.2018, 09:29
26.02.2018, 13:16
25.02.2018, 13:41
01.03.2018, 17:40
Аналитика
01.03.2018 15:55
Обществоведение
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии