Более 180 млн рублей выделено на отдых детей Карелии

В правительстве республики обсудили особенности оздоровительной кампании детей в 2018 году.

По словам министра образования Натальи Волковой, в 2018 году на оздоровительную кампанию детей запланировано более 180 млн рублей с учетом средств республиканского бюджета, бюджетов муниципалитетов, а также средств предприятий, общественных организаций, родителей и спонсоров.

"Оздоровительным отдыхом планируется охватить 18,6 тысячи детей. Ребята смогут отдохнуть в школьных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, в лагерях за пределами Карелии и всероссийских детских центрах", - сказала Волкова.

Кроме того, 700 путевок в оздоровительные лагеря за пределами республики будут приобретены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.