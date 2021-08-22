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Более 2 миллионов рублей перевели мошенникам двое жителей Карелии, взяв на себя кредиты

Новости. Криминал
14:11, 23 Августа 2021
фото: © kazanpress.ru

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Злоумышленники уговорили жителей Петрозаводска и Костомукши оформить на свое имя кредиты и перевести им более 2 миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 59-летний горожанин и рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. «Страж порядка» рассказал о задержании некоего гражданина, который пытался взять на имя петрозаводчанина кредит. Далее собеседник связал потерпевшего якобы с банком. Там мужчине сказали, что заявка уже одобрена, и закрыть ее можно, лишь оформив еще более крупный кредит. При этом петрозаводчанина убедили никому не говорить о случившемся.

В итоге мужчина отправился в банк, оформил кредит в размере 900 тысяч рублей, обналичил деньги и перевёл их на 32 продиктованных ему телефонных номера. Вернувшись домой, горожанин осознал, что общался с мошенниками.

В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ещё одно уголовное дело по данной статье было возбуждено полицейскими Костомукши. Потерпевшая — 43-летняя горожанка — также оформила кредит на 1 миллион 195 тысяч рублей, а затем перевела эти деньги на неизвестные счета. Схема обмана оказалась подобна той, которую злоумышленники использовали в случае с жителем Петрозаводска, только сначала на связь вышли якобы сотрудники банка, а потом эту информация подтвердил мнимый страж порядка.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Сотрудники банков не сообщают своим клиентам о подозрительных транзакциях и не просят переводить деньги на некие «специальные счета». Правоохранители не информируют граждан по телефону о каких-либо операциях, связанных с поиском и задержанием преступников.

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