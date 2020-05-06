Более 20 водителей в Карелии останутся без прав из-за "удачных" праздников

Автоинспекторы во время рейдов отстранили от управления авто пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшие празничные дни в Карелии автоинспекторы остановили 25 пьяных водителей.

Рейдовые мероприятия продлятся до 12 мая. Сообщить о нетрезвом водителей с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.



Ночью 6 мая в Кеми на Пролетарском проспекте сотрудники ДПС отстранили от управления автомобилем Lada- 217210 пьяного 24-летнего водителя, им оказался местный житель. В отношение нарушителя составлен административный материал.

За пьяное вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Ранее пьяного водителя на УАЗе остановили при въезде в поселок Карелии.