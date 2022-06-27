Более 20 жителей Карелии госпитализированы с ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор республики опубликовал статистику по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю.

За минувшую неделю в больницы с диагнозом ОРВИ и грипп поступил 21 человек. Всего с 20 по 26 июля в республике зарегистрирован 1681 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Уровень заболеваемости - ниже эпидемического порога на 24,2%. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 811 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 36,5%, сообщили в Управлении Роспоребнадзора по Карелии.

По представленной информации, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом деятельность детских садов не приостанавливалась.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выявлены парагрипп и аденовирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.