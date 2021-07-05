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Более 200 человек в Карелии заразились коронавирусом за сутки, двое умерли

Новости. Общество
09:35, 06 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

За последние 24 часа в Карелии 205 человек заразились коронавирусом, двое ковидных больных умерли, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 6 июля, два человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 646 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 205 жителей республики, из них 198 непривитых. Заболели также 199 человека, средней тяжести — 50 и 15 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 828 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51381 человек.

За сутки выздоровели еще 140 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48216 человек.

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