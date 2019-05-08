Более 200 млн рублей выделят в Карелии на ремонт образовательных учреждений

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Власти Карелии сообщили о дополнительном выделении средств на ремонт учебных заведений и дорожной сети в ряде районов республики.
Как информируют в правительстве региона, после внесения изменений в бюджет республики в районы, кроме Калевальского и Сегежского, будут направлены 196,6 млн ремонт и работы по энергосбережению в детских садах и школах.
Каким районам выделят деньги для восстановления пешеходных переходов около учебных заведений, читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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